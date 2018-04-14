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Макаревич раскритиковал «скопище холуёв-интеллектуалов»
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Макаревич раскритиковал «скопище холуёв-интеллектуалов» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал инициативу депутатов Госдумы, предложивших производить американские товары без разрешения правообладателей
«… Я всё время думал: это скопище холуёв-интеллектуалов хоть раз — ну просто из разнообразия — предложат закон, который начинается со слова "разрешить"? Или только "запретить", "ограничить", "заблокировать?" И вот наконец — какой-то умник предложил "разрешить производить американские товары без разрешения правообладателя". Ну слава Богу! Неужели не примут?» — написал Макаревч у себя на странице в Facebook
>> РФ готовит "ответный удар" США
Накануне лидеры парламентских фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об ограничении на ввоз любых товаров из США и приостановлении сотрудничества в различных отраслях.
В документе также предлагается разрешить производить в России некоторые товары без ведома американских правообладателей.
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