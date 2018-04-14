Синоптики рассказали о погоде в субботу

Потепление до 13 градусов и небольшая облачность ожидается в Москве 14 апреля

Небольшая облачность ожидается в Москве в субботу днем, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем в Москве составит от 11 до 13 градусов тепла. Синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков, слабый ветер. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. В ночь на 15 апреля температура воздуха в столице опустится до 0 градусов.

Подмосковье днем в субботу температура воздуха будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градуса.