Ещё
Синоптики рассказали о погоде в субботу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Потепление до 13 градусов и небольшая облачность ожидается в Москве 14 апреля 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Небольшая облачность ожидается в Москве в субботу днем, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха днем в Москве составит от 11 до 13 градусов тепла. Синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков, слабый ветер. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. В ночь на 15 апреля температура воздуха в столице опустится до 0 градусов.
В Подмосковье днем в субботу температура воздуха будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градуса.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
ТАСС: последние новости
Инфоцентр: арестованное в украинском порту судно не могло везти песок для Крымского моста До 11 градусов тепла без осадков ожидается в Москве 13 апреля Метеорологи решили больше не присваивать ураганам имена Харви, Ирма, Мария и Нейт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирия отбивалась от атаки «Буками»508
В РФ ответили на удары США по Сирии1982
Познер: «Это катастрофа для США»214
Россию предупреждали об ударе297
Названо число жертв атаки в Сирии111
Видео
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
02:34
Познер: «Это катастрофа для США»
Политика В мире
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
05:28
Шойгу докладывает Путину об атаке на Сирию
Политика Армия
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение