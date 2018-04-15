В воскресенье на Орловщине потеплеет до +18 градусов

Днем ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южной четверти умеренный ночью 3-8 м/с, днем усилится до 5-10 м/с.

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