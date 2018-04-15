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В воскресенье на Орловщине потеплеет до +18 градусов
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В воскресенье на Орловщине потеплеет до +18 градусов 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области по прогнозам синоптиков Росгидромета, под влиянием атмосферного фронта местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
Днем ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южной четверти умеренный ночью 3-8 м/с, днем усилится до 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составила -1°С.. +4°С. Днем столбики термометров поднимутся до +13°С.. +18°С.
Сообщение В воскресенье на Орловщине потеплеет до +18 градусов появились сначала на РИА 57.
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