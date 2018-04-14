Синоптики обещают орловцам комфортные выходные

Орловская область в ближайшие сутки, 14 апреля, будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сообщает Росгидромет

Днём в региона ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составила -1°С.. +4°С, в низких местах до -6°С. Днём столбики термометров поднимутся до +11°С.. +16°С.

Атмосферное давление с утра составило 751 мм р/с, в течение дня будет расти и достигнет 756 мм р/с.