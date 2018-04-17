Синоптики: на Орловщину надвигается очередной циклон

По прогнозам Центрального УГМС, в начале недели на Орловскую область с запада будет выходить циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

Характер погоды постепенно начнет меняться. Станет более облачно и дождливо. Температура немного понизится.

Сегодня, 17 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Днем местами возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем сменится на юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составила +5.. +10°С. Днем столбики термометров покажут +17.. +22°С.