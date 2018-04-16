Ещё
Пожарные Якутии начали голодовку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии пожарные начали голодовку из-за низких зарплат и нехватки снаряжения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: news.ykt.ru
Работники пожарной части микрорайона Кангалассы в Якутске объявили голодовку в знак протеста против низких зарплат и условий работы, пишет News.Ykt.Ru.
Точно число участников акции не сообщается, но, по словам председателя профсоюза Андрея Холтосунова, голодать готовы более 50 человек, в том числе из других частей. Сам он будет протестовать в палатке рядом с частью, остальные — дома.
С ноября 2017 года пожарные жаловались на зарплату, которая не превышает 35 тысяч рублей, и постоянное лишение премий. Здание пожарной части старое и находится в аварийном состоянии, техника постоянно ломается, снаряжения на всех не хватает.
«На двух пожарных одна каска, зимой в -50 выезжаем в летних резиновых сапогах. За свой счет ремонтируем машины, а также пытаемся содержать старое, аварийное здание, в котором расположена часть. Нам считают условия труда по минимальной шкале опасных условий. В итоге мы имеем зарплату 30-35 тысяч рублей, тогда как федеральные наши коллеги получают 50-60 тысяч», — рассказал Холтосунов. Он добавил, что на недовольных сотрудников оказывают давление, вынуждают писать заявление по собственному желанию или находят повод уволить.
За последние полгода сотрудники якутского МЧС выиграли более 40 судебных исков по признанию дисциплинарных взысканий недействительными, перерасчету и невыплате 13-й зарплаты. В суде они доказали, что им положено специальное снаряжение, но все это не изменило ситуацию.
Пожарные собираются голодать, пока руководство части не устранит нарушения и не будет соблюдать трудовое законодательство.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отложил санкции против России144
Российский «Панцирь» отбил атаку США627
Российская подлодка спасла Сирию от Британии93
Россия получила неожиданную поддержку140
Действия России встревожили Израиль536
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение