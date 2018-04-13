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В 10 утра Владивосток ждет резкое ухудшение погоды
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В 10 утра Владивосток ждет резкое ухудшение погоды 

Primpress 44 минуты назад
Фото: Primpress
Через несколько часов во Владивостоке ожидается резкое ухудшение погоды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Расписание погоды».
По данным сайта, в 10 утра в столице Приморья начнется сильный дождь со снегом. Осадки будут идти до вечера, и ночью перейдут в слабый снег. Температура воздуха днем будет на уровне плюс 5, вечером и ночью — около нуля. За день может выпасть около 10 мм осадков.
Ухудшение погоды произойдет из-за западного циклона. По данным Примгидромета, во Владивостоке днем в субботу будет холодно, +1…+4 °C, сильный южный ветер добавит ощущение дискомфорта. В ночь на воскресенье осадки прекратятся. Ветер перейдет к северному. В ночные часы температура воздуха составит 0…+2 °C. Днем с прояснением. Воздух прогреется до +13…+15 °C.
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