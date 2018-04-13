В Евпатории колясочников обучат независимой жизни

Евпатории на базе центра спорта "Эволюция" с 15 по 30 апреля 2018 года пройдет учебно-реабилитационный курс "Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске". Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Всероссийского общества инвалидов.

Организаторами курса выступают Всероссийское общество инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов. В программе примут участие до 30 человек с поражением опорно-двигательного аппарата (последствия травмы позвоночника).

Программа курса состоит из трех основных блоков: физической, бытовой и социокультурной реабилитации. Физическая реабилитация включает в себя механотерапию (занятия в специализированных тренажерных залах), обучение плаванию, адаптивные игры (регби, баскетбол, бадминтон, большой и настольный теннис, фитбол, бочча и т.п.), обучение активному пользованию кресла-коляской, включая элементы преодоления препятствий. Бытовая реабилитация — трудотерапию, социальные и санитарно-гигиенические (самообслуживание) и жизненные навыки, кухонно-бытовые и спально-гостиничные занятия. Социокультурная и психологическая реабилитация предусматривает творческие и интеллектуальные конкурсы.

В пресс-службе отметили, что курс направлен на восстановление способностей людей, ставших инвалидами, к активной деятельности в различных сферах жизни. Организаторы планируют провести реабилитационные мероприятия, направленные на социально-средовую, социально-психологическую и социально-бытовую адаптацию, вовлечь людей с ограниченными физическими возможностями в физкультурно-оздоровительные мероприятия. Также запланирована подготовка консультантов-тренеров по обучению владением креслом-коляской и консультантов по подбору технических средств реабилитации.

"На нашем курсе собираются люди, получившие травму, из-за которой коляски для них становятся ногами. Это мероприятие, на мой взгляд, важный этап на пути возвращения в обычную жизнь. Курс научит людей с инвалидностью навыкам, которые обязательно пригодятся им в дальнейшем. Главное — сплочение людей и взаимная поддержка в позитивной атмосфере на берегу Черного моря", — отметил первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов.

Прошлогодний участник учебно-реабилитационного курса Анна Харенко из Омской области призналась, что ей эти курсы "дали уверенность в своих силах". "Перед многими инвалидами остро стоят вопросы адаптации и трудоустройства. На курсах почерпнула для себя немало нового для устройства на работу", — рассказала она.