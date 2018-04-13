Резкое похолодание и дождь ожидает ростовчан на следующей неделе

Выходные будут теплыми и ясными, воздух прогреется до +15 градусов, осадков не ожидается. Ветер умеренный, до 7-10 метров в секунду. Понижение температуры жители Дона заметят уже в воскресенье. К вечеру столбик термометра опустится до +12⁰С.

А вот с началом следующей недели в Ростов и область придут дожди. Температура понизится на 5-7 градусов и столбик термометра замрет на отметке +10 — +13. Однако расстраиваться не стоит, осадки будут кратковременными, а ветер стихнет практически до полного штиля.