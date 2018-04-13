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Космонавты пройдут реабилитацию на Кубани
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Российские космонавты пройдут реабилитацию на Кубани 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские космонавты будут проходить реабилитацию на курортах Краснодарского края, сообщает Ростуризм.
Соответствующее соглашение подписали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди и генеральный директор Центра авиакосмической медицины Михаил Потапов.
Центр намерен провести комплекс мероприятий по организации санаторно-курортного этапа реабилитации российских космонавтов в здравницах Краснодарского края.
В высокий сезон в Краснодарском крае работают почти 190 объектов, специализирующихся на профилактике и лечении практически всех известных медицине заболеваний. Санатории, бальнеолечебницы и пансионаты используют более 500 уникальным программам по оздоровлению и лечению. Богатые ресурсы региона позволяют применять минеральные воды и лечебные грязи местного происхождения с высоким лечебным эффектом.
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