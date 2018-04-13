Апрель может обновить рекорд

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Синоптики: Апрель в Москве может обновить рекорд по низкой влажности воздуха 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В Москве отмечается очень сухой воздух, в предстоящие входные относительная влажность воздуха останется низкой. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Обычная жизнь антициклона составляет от трех до пяти суток. Но в текущем апреле антициклоны, сменяя друг друга, продлили свое пребывание на Московской земле уже до 13 дней. Воздух, циркулирующий в их системе, мало насыщен влагой. За весь ряд многолетних наблюдений такие показатели приземного воздуха отмечались в апреле лишь в 1976, 1977, 1982 и 2015 гг. В ближайшие выходные дни иссушение воздуха сохранится. И апрель текущего года может установить новый рекорд по очень низкой относительной влажности воздуха», — говорится в сообщении.
Как уточняется, сегодня относительная влажность воздуха составляет около 20%.
Ранее сообщалось, что 12 апреля относительная влажность воздуха составила 19% впервые с начала 2018 г.
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