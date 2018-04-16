16 апреля в столице ожидается летнее тепло и небольшой дождь 

Атмосферное давление понизится до 751 миллиметров ртутного столба.
В понедельник, 16 апреля, в столицу придет летнее тепло. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 16-18 градусов, по области столбик термометра будет колебаться в районе 14-19 градусов тепла.
По прогнозу синоптиков, будет дуть слабый ветерок. Относительная влажность — около 40%. Атмосферное давление понизится до 751 миллиметров ртутного столба, но останется выше нормальных значений.
Солнце, которое будет часто выглядывать из-за облаков, явится хорошим «лекарем» для ослабленного долгой зимой организма, отмечают специалисты портала Метеоновости.
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