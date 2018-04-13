Кадыров назвал замену Telegram

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал радиостанции «Говорит Москва», что существует достаточно ресурсов для того, чтобы информировать мир о политике Рамзана Кадырова.
«Есть и ВКонтакте, есть и Mylistory. Я не думаю, что будут какие-либо проблемы с вещанием политики Чеченской республики».
Умаров отметил, что не намерен разглашать информацию, какими ещё сервисами будет пользоваться Кадыров.
«Для личных переписок — это вопрос информационной безопасности Рамзана Ахматовича, у истоков охраны которой я состою. Поэтому, разумеется, я всю информацию давать не могу. Но уверяю, у нас достаточно будет [сервисов — прим. ГМ] и помимо Telegram, если Рамзан Ахматович не захочет общаться через него. А так нам скрывать не от кого и нечего».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он не сторонник блокировки сервиса. В своём Telegram-канале он выразил надежду, что Роскомнадзор и руководство мессенджера «найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей».