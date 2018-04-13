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Telegram отказался идти на уступки
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Telegram отказался идти на уступки после блокировки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Представители Telegram заявили, что не готовы идти на поводу у российских чиновников. Об этом рассказал защитник мессенджера в суде Павел Чиков ТАСС.
Юрист отметил, что решение Таганского суда о блокировке Telegram показало низкое качество правосудия.
«Ни на какие договоренности и уступки при таких раскладах идти невозможно», — заявил Чиков, добавив, что суд пошел против общественных интересов.
Второй адвокат компании Дмитрий Колбасин рассказал журналистам, что юристы планируют обжаловать решение о блокировке. По словам защитника, в настоящий момент адвокаты хотят внимательно изучить решение суда.
13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.
Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ.
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