Telegram отказался идти на уступки после блокировки

ТАСС. Представители Telegram заявили, что не готовы идти на поводу у российских чиновников. Об этом рассказал защитник мессенджера в суде Павел Чиков

Юрист отметил, что решение Таганского суда о блокировке Telegram показало низкое качество правосудия.

«Ни на какие договоренности и уступки при таких раскладах идти невозможно», — заявил Чиков, добавив, что суд пошел против общественных интересов.

Второй адвокат компании Дмитрий Колбасин рассказал журналистам, что юристы планируют обжаловать решение о блокировке. По словам защитника, в настоящий момент адвокаты хотят внимательно изучить решение суда.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ.