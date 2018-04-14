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15 апреля в Рязани и области ожидается сухая и теплая погода
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15 апреля в Рязани и области ожидается сухая и теплая погода 

Новости Рязани 45 минут назад
Фото: Новости Рязани
В воскресенье, 15 апреля, на территории Рязанской области ожидается повышение температуры воздуха до +17 градусов. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального ЦГМС.
По прогнозам синоптиков, завтра в регионе осадков не предвидится, будет наблюдаться небольшая облачность.
Ветер в ночное время переменных направлений до 5 м/с, днем юго-западный, скорость 3-8 м/с.
Температура воздуха:
по области: ночью -4.. +1°С, днем +12..17°С;
в Рязани: ночью -1.. +1°С, днем +12.. +17°С.
Атмосферное давление: 753 — 759 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 31 — 74%
Паводковая ситуация: за сутки уровень воды в р. Оке возле г. Рязань повысился на 33 см и на данный момент составляет 402 см выше нулевой отметки гидрологического поста.
Фото: pixabay.com
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