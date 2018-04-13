Ростуризм обратился с предупреждением к россиянам

Ростуризм предупредил о временном закрытии острова Боракай на Филиппинах, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.
«Все рейсы авиакомпаний на остров будут отменены, гостиницы закрыты», — отметили в ведомстве.
Филиппинские власти закрывают Боракай для туристов с 26 апреля из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
Ростуризм настоятельно рекомендует российским туроператорам приостановить формирование и реализацию туров на Боракай, а отечественным туристам — воздержаться от посещения острова до прояснения ситуации.
Ранее Ростуризм посоветовал избегать контактов с кошками и птицами при поездках в Швецию.