Ещё
Центральная улица Подольска станет пешеходной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван самый богатый член кабмина
Назван самый богатый член кабмина

Центральная улица подмосковного Подольска станет пешеходной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральная улица подмосковного Подольска станет пешеходной, сообщил в пятницу глава городского округа Подольск Николай Пестов.
"По результатам голосования жителей за объекты благоустройства у нас была выбрана улица 50-летия ВЛКСМ. Это старая улица, принято решение, что 925 метров ее станут пешеходными", — сказал Пестов, докладывая губернатору Московской области Андрею Воробьеву об итогах социально-экономического развития муниципалитета в 2017 году и планах работы на 2018 год.
Улица 50-летия ВЛКСМ соединяет важнейшие улицы Подольска: Кирова, Свердлова, Большую Серпуховскую. По словам Пестова, при благоустройстве улицы здесь будут обустроены фонтаны, появятся малые архитектурные формы, пройдут озеленительные работы.
Пестов отметил, что в 2017 году в Подольске открыты культурно-просветительский центр в Дубровицах и памятник художнику Василию Поленову в благоустраиваемом парке "Дубрава", построены Дом культуры в поселке Быково и современный зал спортивной гимнастики в поселке Железнодорожный. Ведется большая работа по созданию комфортной городской среды.
РИА Новости: последние новости
В Москве в начале апреля установилась аномально низкая влажность воздуха Глава МИД Нидерландов перед встречей с Лавровым пробежал вокруг Кремля Улюкаев в тюрьме пишет стихи и занимается йогой
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»340
В России решили избавиться от двух министерств114
Умер юморист Андрей Жмакин65
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны212
Украина пригрозила России по газу294
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение