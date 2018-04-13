ФСБ подержала блокировку Telegram

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ФСБ просит удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке Telegram 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель ФСБ просит удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Таганского районного суда.
«Поддерживаем заявленные требования в полном объеме и считаем их обоснованными», — сказала представитель ФСБ.
Представляющие интересы адвокаты Telegram на судебное заседание не явились. На предварительном заседании, 12 апреля, они уведомили суд о своей занятости в других процессах и просили отложить заседание. Суд это ходатайство отклонил.
После этого основатель Telegram Павел Дуров запретил адвокатам участвовать в судебном процессе по иску «дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием».
6 апреля ведомство подало исковое заявление в суд с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership.
Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России (ведомство привлечено в процесс в качестве заинтересованного лица) неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона.
Верховный суд РФ 20 марта 2018 г. признал законным требование ФСБ России о расшифровке сообщений в Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ России необходимые данные, что не было сделано.
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