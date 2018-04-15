Москвичам пообещали теплую погоду

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

Погода без осадков с небольшой облачностью ожидает москвичей 15 апреля, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в воскресенье.

"Небольшая облачность без осадков. Максимальная температура воздуха составит плюс 15-17 градусов, в Подмосковье — плюс 13-18 градусов", — сказал собеседник агентства.

Ветер западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.