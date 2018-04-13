Ещё
Москвичам рассказали о погоде в мае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали, каким будет май в Москве 

Газета.Ru 2 часа назад
В мае на европейской части России будет гораздо теплее, чем в прошлом году, передает ФАН.
Об этом заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Однако он не исключил возможного похолодания. По словам синоптика, температурный фон мая будет выше нормы. Но минусовые значения тоже возможны. Уже на этих выходных ожидается существенное потепление.
"Днем воздух будет трансформироваться и к выходным температура повысится до 14-16 градусов", — заявил Вильфанд в ходе пресс-конференции.
В понедельник прогнозируется до восемнадцати градусов тепла.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
Газета.Ru: последние новости
Генконсул США во Владивостоке выдержал Великий пост В Москве в пятницу ожидается до +11°С Синоптики пообещали 20-градусное тепло в столице в конце апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»151
Москва решила ответить на санкции США180
Рыбке настал конец27
Путин знает тайну главного оружия Трампа260
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить24
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:08
Решена судьба Telegram в России
Наука и техника Общество
01:09
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить
Общество
03:07
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»
В мире Статьи
03:50
Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания
Шоу-бизнес
01:15
Киркоров определился с фаворитом на «Евровидении-2018»
Шоу-бизнес
03:15
Главу музея судят за кражу картин Никаса Сафронова
Шоу-бизнес Криминал
00:49
Серов отправил дочь в Рим после травли
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение