Москвичам рассказали о погоде в мае

Синоптики рассказали, каким будет май в Москве

В мае на европейской части России будет гораздо теплее, чем в прошлом году, передает ФАН.

Об этом заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Однако он не исключил возможного похолодания. По словам синоптика, температурный фон мая будет выше нормы. Но минусовые значения тоже возможны. Уже на этих выходных ожидается существенное потепление.

"Днем воздух будет трансформироваться и к выходным температура повысится до 14-16 градусов", — заявил Вильфанд в ходе пресс-конференции.

В понедельник прогнозируется до восемнадцати градусов тепла.