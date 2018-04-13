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Кошка «усыновила» новорождённых енотов
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Кошка «усыновила» новорождённых енотов 

Рамблер 48 минут назад
В Приморье кошка усыновила трёх новорождённых енотов. Об этом милом инциденте сообщил зоопарк «Садгород». Самка енота-полоскуна родила малышей и выкинула их, так у неё появилось слишком много детей. Судьбой новорождённых озаботились сотрудники, которые задумались, как спасти беспомощных детёнышей. К счастью, выяснилось, что у врача-ветеринара живёт кошка, которая тоже недавно стала мамой. Она усыновила маленьких енотов, приняв их, как родных малышей. Сотрудники зоопарка также сообщили, что позднее малышей вернули опомнившейся мамаше.
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