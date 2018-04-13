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Рой агрессивных пчел оккупировал жилой дом
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Огромный рой агрессивных пчел оккупировал жилой дом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В американском городе Эль-Пасо, штат Техас, огромный рой агрессивных пчел поселился в жилом доме. Об этом сообщает издание Miami Herald.
Местный пчеловод утверждает, что в стенах и под крышей здания скрываются около миллиона насекомых. По его мнению, они представляют собой гибрид пчел африканского и европейского происхождения и в 20—30 раз агрессивнее обыкновенных.
Жильцы уже пытались избавиться от них, однако дезинсектор, пытавшийся обезвредить рой, лишь разозлил насекомых. Он успел удалить часть улья, располагающегося под крышей. После этого ему пришлось остановиться.
Чтобы истребить пчел полностью, специалистам придется проделать отверстия в стенах, которые необходимо заделать, когда работа будет сделана. Владельцы дома не могут позволить себе такие расходы. Городские власти утверждают, что борьба с пчелами не входит в их обязанности.
В 2017 году сообщалось, что дезинсектор Джуд Веррет снял на видео уничтожение огромного осиного гнезда в американском городе Паттерсон, штат Луизиана. Его построили шершни, и оно занимало половину небольшого сарая.
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