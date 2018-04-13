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Нижегородцев ждут пасмурные и прохладные выходные
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Нижегородцев ждут пасмурные и прохладные выходные 

В городе N 30 минут назад
Фото: В городе N
Пасмурную и прохладную погоду принесут нижегородцам предстоящие выходные. Днем столбики термометров поднимутся до +7, но по ночам ожидаются заморозки. Об этом сообщает портал Gismeteo.
Утром в субботу 14 апреля будет ясно, но затем небо затянется облаками. Термометры покажут -3 градуса, к полудню потеплеет до +6…+7. Вечером температура воздуха снова опустится до нуля градусов. Скорость северо-западного ветра составит 3 — 4 м/с.
В ночь на воскресенье 15 апреля также возможны заморозки до -1…-2 градусов. Днем будет облачно, воздух прогреется до +11…+12. К вечеру похолодает до +5. Ветер сменит направление на западное и усилится до 5 м/с.
Напомним, Нижний Новгород снова завалило снегом.
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