Нижегородцев ждут пасмурные и прохладные выходные

Пасмурную и прохладную погоду принесут нижегородцам предстоящие выходные. Днем столбики термометров поднимутся до +7, но по ночам ожидаются заморозки. Об этом сообщает портал Gismeteo.

Утром в субботу 14 апреля будет ясно, но затем небо затянется облаками. Термометры покажут -3 градуса, к полудню потеплеет до +6…+7. Вечером температура воздуха снова опустится до нуля градусов. Скорость северо-западного ветра составит 3 — 4 м/с.

В ночь на воскресенье 15 апреля также возможны заморозки до -1…-2 градусов. Днем будет облачно, воздух прогреется до +11…+12. К вечеру похолодает до +5. Ветер сменит направление на западное и усилится до 5 м/с.

Напомним, Нижний Новгород снова завалило снегом.