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На выходных в Ростове ожидается теплая погода
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На выходных в Ростове ожидается теплая погода 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В ближайшие дни в донской столице будет стоять по-настоящему весенняя погода. По данным местного Гидрометцентра, в выходные ожидается переменная облачность, но осадков не предвидится.
— Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до +15 градусов, а ночью будет от +3 до +5 градусов. На выходных на улице будет практически безветренно, — рассказали синоптики.
В Ростове весна уже окончательно и бесповоротно вступила в свои права в Ростове. В последнее время в донской столице стало настолько тепло, что местные власти решили досрочно завершить отопительный сезон. Соответствующее постановление 10 апреля подписал глава городской администрации Виталий Кушнарев.
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