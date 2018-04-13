На выходных в Ростове ожидается теплая погода 

В ближайшие дни в донской столице будет стоять по-настоящему весенняя погода. По данным местного Гидрометцентра, в выходные ожидается переменная облачность, но осадков не предвидится.
— Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до +15 градусов, а ночью будет от +3 до +5 градусов. На выходных на улице будет практически безветренно, — рассказали синоптики.
В Ростове весна уже окончательно и бесповоротно вступила в свои права в Ростове. В последнее время в донской столице стало настолько тепло, что местные власти решили досрочно завершить отопительный сезон. Соответствующее постановление 10 апреля подписал глава городской администрации Виталий Кушнарев.