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Россияне поддержали высылку дипломатов
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ВЦИОМ: почти 90% россиян назвали адекватным ответ на высылку дипломатов 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Свыше 80% россиян считают причиной высылки российских дипломатов из ряда западных государств желание ослабить позиции страны на международной арене, а ответные меры России называют абсолютно адекватными, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Россияне в большинстве своем (87%) считают дипломатический конфликт раздутым со стороны Запада с целью ослабить позиции нашей страны на международной арене. Лишь 3% соглашаются с версией, что российские дипломаты были объявлены "персонами нон грата" действительно в связи с делом Скрипаля", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Об ответных мерах российских властей, последовавших за высылкой дипломатов, по данным ВЦИОМ, слышали 88% опрошенных, в том числе 53% хорошо знают об этой ситуации. Социологи указывают, что 89% респондентов называют ответные меры России "абсолютно адекватными в сложившейся ситуации".
Однако в вопросе последствий этих двусторонних шагов мнения россиян разделились: 29% полагают, что отношения России и Запада ухудшатся, 20% — рассчитывают на положительный эффект; треть участников опроса (33%) никаких изменений в отношениях не ждут.
"В критический час конфронтации между нашей страной и Западом мы видим широкую общественную консолидацию вокруг руководства страны с целью защиты национальных интересов — вопреки провокационным и опасным действиям ведущих стран Запада", — сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты опроса.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же, после чего еще ряд стран объявили о высылке российских дипломатов. В частности, США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6-7 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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