Россияне поддержали высылку дипломатов

ВЦИОМ: почти 90% россиян назвали адекватным ответ на высылку дипломатов

"Россияне в большинстве своем (87%) считают дипломатический конфликт раздутым со стороны Запада с целью ослабить позиции нашей страны на международной арене. Лишь 3% соглашаются с версией, что российские дипломаты были объявлены "персонами нон грата" действительно в связи с делом Скрипаля", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Об ответных мерах российских властей, последовавших за высылкой дипломатов, по данным ВЦИОМ, слышали 88% опрошенных, в том числе 53% хорошо знают об этой ситуации. Социологи указывают, что 89% респондентов называют ответные меры России "абсолютно адекватными в сложившейся ситуации".

Однако в вопросе последствий этих двусторонних шагов мнения россиян разделились: 29% полагают, что отношения России и Запада ухудшатся, 20% — рассчитывают на положительный эффект; треть участников опроса (33%) никаких изменений в отношениях не ждут.

"В критический час конфронтации между нашей страной и Западом мы видим широкую общественную консолидацию вокруг руководства страны с целью защиты национальных интересов — вопреки провокационным и опасным действиям ведущих стран Запада", — сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты опроса.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

Германия и Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же, после чего еще ряд стран объявили о высылке российских дипломатов. В частности, США Канада , а также ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Украина Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6-7 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.