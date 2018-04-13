Ещё
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До 11 градусов тепла без осадков ожидается в Москве 13 апреля 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Переменная облачность и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу днем, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла и отсутствие осадков, ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. В ночь на 14 апреля столбики термометров опустятся до минус 2 градусов, осадков не ожидается.
Температура в Подмосковье в пятницу днем будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла. Ночью температура составит от минус 5 до 0.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
ТАСС: последние новости
России понадобится около 10 лет на решение проблем переработки мусора Тулеев дал высокую оценку врио губернатора Кемеровской области Цивилеву Строительство завода по переработке органики у полигона "Ядрово" начнется в апреле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США378
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы29
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН358
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии246
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии30
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение