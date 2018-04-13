Синоптики рассказали о погоде в Москве

До 11 градусов тепла без осадков ожидается в Москве 13 апреля

Переменная облачность и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу днем, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла и отсутствие осадков, ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. В ночь на 14 апреля столбики термометров опустятся до минус 2 градусов, осадков не ожидается.

Температура в Подмосковье в пятницу днем будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла. Ночью температура составит от минус 5 до 0.