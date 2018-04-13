Погода в Омске: 14 и 15 апреля будет тепло и сухо

В пятницу мы начинаем интересоваться, какая погода ждёт нас в предстоящий уикенд. Что запланировать на субботу и воскресенье: сходить в кино или театр, а может остаться дома, завернувшись в тёплый плед, и почитать книгу или посмотреть фильм?

Определиться с выбором вам поможет прогноз погоды на выходные, который подскажет, как же лучше провести время в ближайшие два дня.

Погода на рабочей неделе в Омске была переменчивой — несколько дней было тепло и солнечно, а потом вдруг похолодало и пошёл снег. В выходные дни погода заметно улучшится: снег прекратится, и за окном потеплеет.

В ночь на субботу, 14 апреля, на территории Омска ожидается до –5°C, будет ясно. Утром погода практически не изменится — будет ясно, немного потеплеет, до –4 градусов. Днём столбик термометра покажет 0 градусов, а небо затянет облаками, поднимется ветер, который будет достигать 11 м/с. Вечером похолодает до — 2, будет ясно, ветер немного утихнет.

15 апреля утром воздух прогреется –3 градусов, будет солнечно. Днём температура повысится до +5 градусов, облачно, поднимется ветер, до 13 м/с. Вечером столбик термометра покажет +4°C, пасмурно.

В начале следующей недели в городе пойдут дожди, после чего похолодает. В ночные часы температура может опуститься до –10 градусов, днём будет около 0.