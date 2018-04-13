Какая погода будет во второй половине апреля в Омске?

Вторая половина месяца будет тёплой и сухой.

В этом году весна не торопится в Омск . Каждый сибиряк знает, что тепло в наши края вместе с наступлением календарной весны не приходит, однако за окном уже середина апреля, а в регионе до сих пор идёт снег. Конечно, в первой половине месяца были и тёплые солнечные деньки, но по сравнению с пасмурными и дождливыми их было крайне мало. Поэтому омичи с нетерпением ждут тепла и с надеждой заглядывают в сводки погоды.

С 16 по 19 апреля в Омске по-прежнему будет не по-весеннему холодно — около –10 градусов будет ночью и от 0 до+3 — днём, при этом сохранится вероятность выпадения осадков — синоптики обещают дождь и снег.

С 20 апреля погода в городе начнёт улучшаться. В последние десять дней месяца будет тепло, правда в ночные часы в отдельные дни всё ещё будет держаться минус — около 2 градусов. Зато днём будет от +8 до +18 градусов, будет сухо, правда, облачно.

В начале мая, по предварительным прогнозам синоптиков. погода не изменится, ночью будет от –4 до +6, днём — от +6 до +15 градусов.