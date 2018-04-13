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На выходных кузбассовцам обещают до +20°С тепла
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На выходных кузбассовцам обещают до +20°С тепла 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Синоптики обещают кузбассовцам теплую весеннюю погоду на выходных.
По сообщению Кемеровского Гидрометцентра, погода будет неустойчивой, возможны осадки. В пятницу 13 апреля ожидаются умеренны осадки. Днем столбик термометра покажет +8, +13°С, по югу до +20°С, ночью -1, +4°С, юго-западный ветер с порывами до 13-18 м/с.
В субботу днем температура составит +5, +10°С, по югу +15°С. Но при прохождении холодного атмосферного фронта ожидается похолодание, порывистый юго-западный ветер до 16 м/с. Ночью ожидается до -4, +1°С.
В воскресенье днем температура составит +3, +8°С, западный порывистый ветер. К вечеру ожидается похолодание, ночью столбик термометра покажет -2, +3°С. Возможны осадки.
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