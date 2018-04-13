На выходных кузбассовцам обещают до +20°С тепла

Синоптики обещают кузбассовцам теплую весеннюю погоду на выходных.

По сообщению Кемеровского Гидрометцентра, погода будет неустойчивой, возможны осадки. В пятницу 13 апреля ожидаются умеренны осадки. Днем столбик термометра покажет +8, +13°С, по югу до +20°С, ночью -1, +4°С, юго-западный ветер с порывами до 13-18 м/с.

В субботу днем температура составит +5, +10°С, по югу +15°С. Но при прохождении холодного атмосферного фронта ожидается похолодание, порывистый юго-западный ветер до 16 м/с. Ночью ожидается до -4, +1°С.

В воскресенье днем температура составит +3, +8°С, западный порывистый ветер. К вечеру ожидается похолодание, ночью столбик термометра покажет -2, +3°С. Возможны осадки.