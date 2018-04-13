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McDonald’s принял на работу сотрудника с гепатитом А
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McDonald’s принял на работу сотрудника с гепатитом А 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lucy Nicholson / Reuters
Один из сотрудников ресторана McDonald's в американском штате Кентукки мог заразить клиентов гепатитом А. Местные врачи попросили немедленно обратиться в больницу всем, кто обедал в заведении и почувствовал симптомы болезни — лихорадку, усталость, тошноту и боль в суставах. Об этом сообщает New York Post.
«Клиенты, которые ели в этом ресторане 23 марта, должны следить за своим самочувствием примерно с 7 по 12 мая», — поясняют врачи, напоминая, что инкубационный период гепатита А составляет около шести недель.
Как зараженный сотрудник попал в общепит, неизвестно. Полиция проводит расследование по данному факту. McDonald's сотрудничает с правоохранительными органами.
Гепатит А (в народе «желтуха»), в отличие от В и С, которые распространяются преимущественно через кровь и жидкости организма, передается фекально-оральным путем. Он проникает в восприимчивый организм через рот (с водой или пищей), при контакте с грязными руками или предметами обихода.
В 2007 году на строительстве нефтепровода в Амурской области повар заразил гепатитом А около 60 работников, сообщает «Российская газета».
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