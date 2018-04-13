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Снова гололёд: в Новосибирск придут снегопады и ночные морозы
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Снова гололёд: в Новосибирск придут снегопады и ночные морозы 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Синоптики дали прогноз погоды на выходные — температура в Новосибирской области будет опускаться до –10 градусов ночью.
«Погода остаётся неустойчивой, связанной с движением циклонических систем с запада и юго-запада с атмосферными фронтами. Преобладание облачности с осадками в виде мокрого снега, дождя, гололёдными явлениями, порывистым ветром силой до 15–20 м/с», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
К концу выходных значительно похолодает, особенно по ночам.
« [13 и 14 апреля] температура в ночные часы от +2 до –5, по северо-западу нашей области до –8 градусов. Дневные температуры — от 2 до 7 градусов тепла, по южным районам — до 10–15 градусов. Понижение температуры предполагается в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 15 апреля, особенно в ночные часы, до 0…–5 градусов, по северным районам — до –10 градусов. Дневные температуры те же: 2…7 градусов тепла», — добавил Ренад Ягудин.
Синоптики также ждут вторжения области высокого атмосферного давления, антициклона, — в воскресенье, 15 апреля, осадки прекратятся.
«В декадном прогнозе мы дали колебания температуры от тепла до этих холодных температур, до –6…–11 градусов ночью», — уточнил Ягудин. Он отметил, что осадки и порывистый ветер будут в большинстве дней. О неустойчивой погоде в апреле синоптики предупреждали в начале месяца.
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