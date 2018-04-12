России понадобится 10 лет на решение проблем с мусором

Россия сможет значительно увеличить процент перерабатываемого мусора в течение 10 лет. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу "Россия 24".
"У нас на сегодняшний день в России перерабатывается от 7% до 10% [твердых коммунальных отходов [ТКО]], а 90% захоранивается. Это, конечно, никуда не годится.
В этом смысле мы, конечно, отстали сильно от развитых стран, которые примерно 50% твердых коммунальных отходов перерабатывают и на основе этих отходов производят новую продукцию", — отметил он.
"Но за несколько месяцев и за год эту проблему не решишь. За 10 лет вполне можно, и можно даже чуть быстрее", — заключил Иванов.
Иванов добавил, что полностью гарантирует безопасность новых мусоросжигающих заводов, которые должны появиться в Подмосковье, Татарстане и Краснодарском крае.
"Я абсолютно гарантирую, что современные вот те заводы, которые мы планируем строить в Подмосковье, в частности, четыре, один в Татарстане, — это первые, два мы еще будем строить в Краснодарском крае, уже это решено [будут безопасными]", — сказал Иванов, коснувшись соответствующего вопроса. "Если мусоросжигательный завод — то с нулевыми выбросами в атмосферу", — отметил он.
Ранее сообщалось, что компания "РТ-Инвест" построит пять мусоросжигательных заводов в России: четыре в Подмосковье и один в Татарстане. Совокупная мощность переработки четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн т ТКО в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Завод в Казани с установленной электрической мощностью в 55 МВт сможет ежегодно перерабатывать до 550 тыс. т ТКО. Совокупная стоимость реализации проекта оценивается в 150 млрд рублей.