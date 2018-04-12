России понадобится 10 лет на решение проблем с мусором

России понадобится около 10 лет на решение проблем переработки мусора

Россия сможет значительно увеличить процент перерабатываемого мусора в течение 10 лет. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас на сегодняшний день в России перерабатывается от 7% до 10% [твердых коммунальных отходов [ТКО]], а 90% захоранивается. Это, конечно, никуда не годится.

В этом смысле мы, конечно, отстали сильно от развитых стран, которые примерно 50% твердых коммунальных отходов перерабатывают и на основе этих отходов производят новую продукцию", — отметил он.

"Но за несколько месяцев и за год эту проблему не решишь. За 10 лет вполне можно, и можно даже чуть быстрее", — заключил Иванов.

Татарстане и Краснодарском крае. Иванов добавил, что полностью гарантирует безопасность новых мусоросжигающих заводов, которые должны появиться в Подмосковье

"Я абсолютно гарантирую, что современные вот те заводы, которые мы планируем строить в Подмосковье, в частности, четыре, один в Татарстане, — это первые, два мы еще будем строить в Краснодарском крае, уже это решено [будут безопасными]", — сказал Иванов, коснувшись соответствующего вопроса. "Если мусоросжигательный завод — то с нулевыми выбросами в атмосферу", — отметил он.