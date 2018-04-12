Весна в Петербурге: ночные температуры переходят в «выше нуля»

На завтра Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает Петербургу в ночное время отрицательную температуру воздуха, но дальше, насколько синоптики берут на себя ответственность за правдивость прогнозов, предполагается круглосуточный «плюс».

13 апреля ожидается ночью переменная облачность, утром и днем малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, cлабый. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +10…+12, близ водоемов местами до +7. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

14 апреля будет малооблачная погода, без осадков, утром — слабый туман. Ветер ночью переменный, днем юго-восточный, южный слабый. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +13…+15, вблизи водоемов местами +8…+10. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо понижаться.