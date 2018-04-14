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Все на природу: в субботу в Крыму до +20
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Все на природу: в субботу в Крыму до +20 

РИА Новости Крым 14 апреля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ожидается малооблачная погода и до 20 градусов тепла. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.
В Симферополе синоптики обещают переменную облачность и северо-восточный ветер до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +7…+9, днем — +18…+20 градусов.
В Севастополе западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, днем — +14…+18.
На Южном берегу Крыма ожидается северо-восточный ветер до 12 м/с и переменная облачность. Ночью температура воздуха будет колебаться от +12 до +14, днем воздух прогреется до +20.
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