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На ТЭФИ утвердили новую систему голосования
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На ТЭФИ утвердили новую систему голосования 

ТАСС 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Организаторы премии ТЭФИ в четверг утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя возрастает до 150 человек, голосовать также будут 150 независимых специалистов. Об этом сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, председатель Совета партнерства "Комитет индустриальных телевизионных премий" Михаил Швыдкой.
"На сегодняшнем заседании учредителей некоммерческого партнерства "Комитет индустриальных телевизионных премий" было принято решение об изменении некоторых положений регламента голосования на премии ТЭФИ. От каждого учредителя будет вызвано по 150 экспертов, плюс 150 независимых экспертов будет формировать НАТ [Национальная ассоциация телерадиовещателей]. Всего будет 1050 экспертов", — сказал Швыдкой.
Ранее каждый холдинг направлял по 20 экспертов.
Такой порядок голосования предложили специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова. По словам Швыдкого, "была принята наиболее трудоемкая, но, с точки зрения экспертов-математиков, самая объективная формула голосования".
"Как считают наши коллеги-математики, объективность голосования начинается с тысячи голосующих", — пояснил он.
При этом учредители оставили за собой право голосования во втором этапе.
"Мы полагаем, что первый этап голосования позволит сделать участие учредителей минимальным. Он будет максимально объективным, и наше участие вряд ли будет сколько-нибудь влияющим на результат", — заметил Швыдкой.
Кроме того, вместо трех участников с этого года будут рассматривать по пять кандидатур в каждой номинации.
Первый этап голосования за участников финала ТЭФИ-2018 начнется 3 сентября и будет проходить по 21 сентября. Второй этап голосования — с 25 по 28 сентября. Вручение награды состоится 3 октября в Московском театре мюзикла, вещателем будет Первый канал.

Необходимость перемен

Осенью 2017 года журналист Владимир Познер, с 1994 по 2008 год занимавший пост президента Академии Российского телевидения, раскритиковал нынешний порядок проведения голосования ТЭФИ, отметив, что он не имеет ничего общего с демократическим выбором.
ТЭФИ была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.
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