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В детсадах создали более 100 тысяч дополнительных мест
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В российских детсадах создали более 100 тысяч дополнительных мест в 2017 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российских детских садах создали более 100 тыс. дополнительных мест в 2017 году, сообщает ФАН со ссылкой на сайт Министерства образования и науки.
По состоянию на декабрь прошлого года, доступность дошкольного образования для детей от трёх до семи лет составила 98,9%.
В семи регионах показатель доступности оказался менее 95%. Это Ингушетия (70,3%), Дагестан (81,8%), Крым (83%), Бурятия (92,5%), Тыва (93,4%), Забайкальский край (94,4%) и Северная Осетия — Алания (94,7%).
Минобрнауки проводит адресную работу с этими субъектами.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на устранение дефицита яслей.
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