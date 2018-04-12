В детсадах создали более 100 тысяч дополнительных мест

В российских детских садах создали более 100 тыс. дополнительных мест в 2017 году, сообщает ФАН со ссылкой на сайт Министерства образования и науки.
По состоянию на декабрь прошлого года, доступность дошкольного образования для детей от трёх до семи лет составила 98,9%.
В семи регионах показатель доступности оказался менее 95%. Это Ингушетия (70,3%), Дагестан (81,8%), Крым (83%), Бурятия (92,5%), Тыва (93,4%), Забайкальский край (94,4%) и Северная Осетия — Алания (94,7%).
Минобрнауки проводит адресную работу с этими субъектами.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на устранение дефицита яслей.