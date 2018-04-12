В детсадах создали более 100 тысяч дополнительных мест

В российских детсадах создали более 100 тысяч дополнительных мест в 2017 году

В российских детских садах создали более 100 тыс. дополнительных мест в 2017 году, сообщает ФАН со ссылкой на сайт Министерства образования и науки.

По состоянию на декабрь прошлого года, доступность дошкольного образования для детей от трёх до семи лет составила 98,9%.

Минобрнауки проводит адресную работу с этими субъектами.