Синоптики рассказали об арктическом воздухе в Москве

Синоптики рассказали о чистом арктическом воздухе в Москве

Впервые с начала 2018 года относительная влажность воздуха в Москве понизилась до 15%.

Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Такие показатели влажности характерны для чистого арктического воздуха, который и ворвался накануне в столичный регион», — говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что из-за низкой влажности и нисходящих потоков воздуха в антициклоне над столицей отсутствуют облака.

Ранее специалисты Росгидромета рассказали о том, когда весеннее тепло вернётся в столичный регион.