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Синоптики рассказали об арктическом воздухе в Москве
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Синоптики рассказали о чистом арктическом воздухе в Москве 

RT на русском 1 час назад
Фото: АГН "Москва"
Впервые с начала 2018 года относительная влажность воздуха в Москве понизилась до 15%.
Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Такие показатели влажности характерны для чистого арктического воздуха, который и ворвался накануне в столичный регион», — говорится в сообщении синоптиков.
Отмечается, что из-за низкой влажности и нисходящих потоков воздуха в антициклоне над столицей отсутствуют облака.
Ранее специалисты Росгидромета рассказали о том, когда весеннее тепло вернётся в столичный регион.
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