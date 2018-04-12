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Россиянам разрешили курить в самолетах
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Суд изменил приговор Улюкаеву
Суд изменил приговор Улюкаеву

Суд фактически разрешил курить в самолетах 

Рамблер 1 час назад
Фото: n-w.tv
Ленинградский областной суд отменил решение суда первой инстанции по иску авиакомпании «Победа» к курильщику, по вине которого 21 июля экипаж рейса Махачкала — Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково, передает Life.ru.
Фактически решение суда в пользу курильщика позволяет курить на борту самолета без каких-либо серьезных санкций для нарушителя, несущего угрозу для пассажиров.
«Нарушитель закурил в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подверг серьезной опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейса, вынудив экипаж совершить незапланированную посадку», — заявили в авиакомпании и объяснили, что в крыло самолета заправляют до 20 тонн высокогорючего авиационного топлива, а в туалетных комнатах на борту находится легковоспламеняющийся пластик и бумага.
«Победа» пыталась взыскать в суде расходы, понесенные из-за вынужденной посадки во Внуково: расходы на топливо, обслуживание рейса, рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса и др. Авиакомпания оценила ущерб в 194564 рубля 15 копеек.
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