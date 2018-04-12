Синоптики обещали дачникам дожди после выходных

Ближайшие дни будут не такими теплыми, как в середине почти минувшей недели. В Саратов пришел с Севера более холодный воздух.

— И в пятницу 13 апреля, как и в ближайшие выходные, антициклон Саратовскую область не покинет, -, — рассказала «АиФ-Саратов» замруководителя областного гидрометцентра Светлана Цветайло , — Но будет солнечно, без осадков. Ветер — северного направления, днем — скоростью 6-11 метров в секунду, а ночью — около 1— 6 метров в секунду. В выходные будет ясная погода. Столбик термометра покажет в Саратове от 0 до 2 градусов тепла. На севере — заморозки. Днем — от 6 до 11 с плюсом. 15 апреля ожидается от 11 до 16 градусов, 16 апреля — еще теплее на градус.

Дожди и усиление ветра прогнозируется 18 и 19 апреля, когда придет фронт с осадками. Но холоднее 10 градусов днем уже быть не должно.

— Но хмурая погода в апреле немного снизит градус настроения у граждан, — пошутила метеоролог.