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Синоптики обещали дачникам дожди после выходных
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Синоптики обещали дачникам дожди после выходных 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ближайшие дни будут не такими теплыми, как в середине почти минувшей недели. В Саратов пришел с Севера более холодный воздух.
— И в пятницу 13 апреля, как и в ближайшие выходные, антициклон Саратовскую область не покинет, -, — рассказала «АиФ-Саратов» замруководителя областного гидрометцентра Светлана Цветайло, — Но будет солнечно, без осадков. Ветер — северного направления, днем — скоростью 6-11 метров в секунду, а ночью — около 1— 6 метров в секунду. В выходные будет ясная погода. Столбик термометра покажет в Саратове от 0 до 2 градусов тепла. На севере — заморозки. Днем — от 6 до 11 с плюсом. 15 апреля ожидается от 11 до 16 градусов, 16 апреля — еще теплее на градус.
Дожди и усиление ветра прогнозируется 18 и 19 апреля, когда придет фронт с осадками. Но холоднее 10 градусов днем уже быть не должно.
— Но хмурая погода в апреле немного снизит градус настроения у граждан, — пошутила метеоролог.
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