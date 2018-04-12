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В Книге рекордов Гиннеса пересмотрят рекорд долгожителей
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В Книге рекордов Гиннеса пересмотрят рекорд долгожителей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Книга рекордов Гиннеса рассмотрит заявку жителя Ингушетии 122-летнего Аппаза Илиева на звание самого старого человека на планете, когда по нему будет собрана вся необходимая информация.
Эксперты Guinness World Records могут пересмотреть рейтинг самых старейших людей на планете и внести в него 122-летнего жителя Игнушетии. Для этого ему необходимо направить в компанию перечень бумаг.
Книга рекордов Гиннеса рассмотрит заявку жителя Ингушетии 122-летнего Аппаза Илиева на звание самого старого человека на планете, когда по нему будет собрана вся необходимая информация, передает телеканал 360.
Отмечается, что претендентам нужно предоставить следующие документы: оригинальное свидетельство о рождении, школьные записи, свидетельства о браке и записи местных советов, а также фотографии, сделанные в разные годы. Это необходимо, чтобы обеспечить высочайшую степень точности в определении старейшего человека в мире.
Напомним, что 10 апреля представители книги рекордов вручили 112-летнему японцу Масадзо Нонака сертификат, признающий его самым пожилым гражданином планеты. Господин Нонака шутит, что бодр потому, что не самый старый на Земле.
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