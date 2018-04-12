Одиннадцать вузов РФ вошли в топ-100 лучших в мире

Одиннадцать российских вузов вошли в сотню лучших, согласно мировым рейтингам 2017 года, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство образования и науки РФ. Среди вошедших в топ-100 есть девять участников проекта «5–100».
Также сообщается, что в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» были отобраны университеты, на базе которых будут созданы подобные инновационные центры. Согласно материалу, в их число вошел 51 вуз в 39 субъектах РФ.
Проект «5-100» был создан во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее 5 ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.