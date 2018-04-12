В Башкирии резко похолодает

Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в пятницу, 13 апреля. На республику надвигается похолодание.

— На севере Башкирии ночью температура упадет до -13 градусов, в центральной части — до -5 градусов, на юге — около -3 °С. А вот днем на всей территории Башкирии ожидается плюсовая температура. На севере холодно до +2 °С, а на юге — до +7 градусов, — сообщили спасатели Башкирии.

Осадки пройдут в западной части региона, там будет мокрый снег, гололед. На дорогах может ухудшиться видимость до километра.