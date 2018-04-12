Синоптики рассказали об уникальности весны 2018 года

После одного июньского дня на европейской территории России снова наступила прохладная погода. И синоптики не обещают быстрого потепления. Днем температура будет стремиться к +20 градусам тепла, но с сохранением ночных заморозков до -5 градусов, рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог сообщил, что в этом году сложилась уникальная ситуация, температура сначала поднялась до июньских значений, она превысила 21 градус, что характерно для второй половины июня, а потом опустилась до привычных весенних значений. Таким образом, лето на европейской территории страны наступило раньше весны.

Сейчас погода вошла в привычный весенний ритм. Ночная температура ниже нулевой отметки, дневная — 7-8 градусов, такая погода соответствует климату столицы, отметил Вильфанд.

В ближайшие дни в столичном регионе и по Центральной России в целом будет стоять морозная по ночам, но ясная погода.

"При отсутствии "облачного" покрывала ночью будет происходить интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности, понижение температуры приземного слоя воздуха", — сообщил Вильфанд.

Из-за этого ночная температура будет ниже нулевой отметки. Заморозки могут достигать -5 градусов. "А днем при отсутствии облаков энергетически насыщенное солнце будет прогревать почву", — сообщил он. Температура днем будет повышаться до 10-13 градусов.

С начала следующей недели можно рассчитывать снова на +18 градусов. Во вторник температура еще прибавит в градусах, но небо затянет облаками.

"Это не возвращение июньского лета, которое было в начале этой недели. Двадцатиградусные отметки мы прогнозируем в третьей декаде апреля", — сказал Вильфанд.

Осадки, в том числе в виде снега, метеорологи прогнозируют вплоть до первой половины мая. Однако когда ждать снегопада, метеоролог не уточнил, добавил только, что в ближайшие дни снег не прогнозируется.

Вильфанд также сообщил, что на европейской территории России задержалось таяние снега. Обычно наиболее интенсивный период приходится на последнюю декаду марта. В этот же раз снег окончательно растает дней через 10. Снега еще много, на дачных участках, в полях и лесах высота покрова составляет около семи сантиметров. "Снег растает числу к 20-25 апреля", — сообщил Вильфанд.

Снегопадов в этом году было не очень много, отметил он, основные сугробы сформировались 3-4 февраля. "Поэтому снег рыхлый, плотность его небольшая и достаточно быстро "съедается" под воздействием теплых воздушных масс", — сказал Вильфанд.

Директор Гидрометцентра не рекомендовал автомобилистам спешить с заменой зимней резины на летнюю. Днем температура комфортная, и уже можно ездить на летней резине. Но она теряет эластичность уже при +5 градусах. А значит, погода с ночными заморозками для нее не подходит.

Охладил метеоролог и пыл садоводов.

"В первой декаде мая заморозки встречаются один раз в два года — очень часто", — констатировал Вильфанд.

Метеорологи не рекомендуют заниматься садоводством в этот период. Со второй декады мая риски заморозить посевы значительно меньше. Он предложил подождать с посадками "еще месяцок".

При этом в Гидрометцентре уверены, что долгое таяние снега и ночные морозы не задержат наступление весны, на европейской территории страны прогнозируется теплый май.

"По предварительным оценкам, около и выше нормы. Он будет существенно теплее, чем в прошлом году", — сообщил Вильфанд. Однако отметил, что похолодание и понижение температуры до отрицательных значений в мае прогнозируются. Предварительный прогноз пока готов только для европейской части страны. "Здесь мы наиболее уверены в прогнозе", — уточнил метеоролог.

На азиатской части страны метеорологические процессы менее предсказуемы. Сейчас там все еще метут метели. На большей части территории Сибирского федерального округа ненастная погода с осадками и порывистым ветром. В северных территориях Тюменской области Красноярского края ветер разгонится до 26 метров в секунду, его будет сопровождать снег. А южнее — в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае — теплее, от 6 до 11 градусов тепла. Ожидаются и осадки в виде мокрого снега и дождя. Хотя и ветрено — порывы достигают 17 метров в секунду. К 14 апреля ненастье дойдет до севера Урала, здесь выпадет снег, ожидается метель с ветром до 23 метров в секунду.

Башкортостане, Татарстане. Многие регионы уже встретили половодье. Сейчас сильно повышен уровень рек Центрального региона: в Тверской, Вологодской, Ярославской, Нижегородской, Ульяновской, Ивановской, Пензенской, Самарской и Саратовской областях, а также в Чувашии