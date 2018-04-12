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Жители Кубани решат, на что потратить курортный сбор
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Жители и гости Кубани сами решат, как потратить доходы от курортного сбора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Территории, участвующие в эксперименте по внедрению курортного сбора на Кубани, сформируют предложения по благоустройству и разместят их на своих официальных сайтах для общественного голосования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.
Уточняется, что об этом шла речь на совещании по введению нового закона в крае. В мероприятии принял участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
"Жители и гости Кубани должны ощутить, что курортный сбор работает на их благо. Поэтому они сами смогут решать, на что потратить средства, полученные от курортного сбора, будь то инфраструктура или благоустройство пляжей, парков", — приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Губернатор уточнил, что проголосовать за проекты люди смогут после того, как муниципалитеты сформируют предложения по благоустройству и разместят их на официальных интернет-площадках.
"Мы должны сформировать дополнительные источники, чтобы улучшить состояние курортных городов. Курортный сбор — это мировая практика. Только повышая качество отечественных мест отдыха и услуг, мы сможем добиться увеличения турпотока с 16 (миллионов) до 17-20 миллионов отдыхающих в год", — цитирует ведомство слова Кузнецова.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае эксперимент по внедрению курортного сбора будет проходить в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новомихайловском, Джубгском, Небугском и Шепсинском поселениях. С жителей Краснодарского края сбор взиматься не будет. Ставка курортного сбора в первый год составит 10 рублей в сутки. На территории региона он будет введен сразу после проведения чемпионата мира по футболу — с 16 июля 2018 года.
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