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В Москве в воскресенье ожидается до +17°С
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В Москве в воскресенье ожидается до +17°С 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +15 до +17°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в европейской части России в мае этого года будет существенно теплее, чем в 2017 году.
"Температурный фон мая, по предварительным оценкам, ожидается около и выше нормы на европейской территории России — будет существенно теплее, чем в прошлом году, но похолодание с понижением температуры до отрицательных значений тоже прогнозируется", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что более детальный прогноз будет представлен Гидрометцентром позже.
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