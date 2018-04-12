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В Севастополе назвали сроки отключения отопления
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В Севастополе назвали сроки отключения отопления 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
В Севастополе с 16 апреля прекратят подачу тепла в многоквартирные дома и социальные учреждения, сообщает ForPost.
Подача тепла в социально значимые учреждения, в том числе школы, детские сады и больницы, возобновится в случае понижения среднесуточной температуры. По данным синоптиков, в ближайшие три дня температура воздуха в Севастополе составит от 8 до 18 градусов тепла днём и от 7 до 9 градусов со знаком плюс ночью.
В 2017 году отопление в городе отключили 4 апреля, так как среднесуточная температура была выше 5 градусов тепла. Через несколько дней, 10 апреля, из-за похолодания городским властям пришлось возобновить подачу тепла.
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