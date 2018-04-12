В Севастополе назвали сроки отключения отопления

Севастополе с 16 апреля прекратят подачу тепла в многоквартирные дома и социальные учреждения, сообщает ForPost.

Подача тепла в социально значимые учреждения, в том числе школы, детские сады и больницы, возобновится в случае понижения среднесуточной температуры. По данным синоптиков, в ближайшие три дня температура воздуха в Севастополе составит от 8 до 18 градусов тепла днём и от 7 до 9 градусов со знаком плюс ночью.

В 2017 году отопление в городе отключили 4 апреля, так как среднесуточная температура была выше 5 градусов тепла. Через несколько дней, 10 апреля, из-за похолодания городским властям пришлось возобновить подачу тепла.