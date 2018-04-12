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Вдова миллионера осталась ни с чем
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Вдова миллионера осталась ни с чем после 42 лет брака 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Google maps
Как сообщает издание LADBible, судье пришлось вносить правки в его завещание, чтобы спасти женщину от нищеты.
Скончавшийся в 94 года Винфорд Ходж (Wynford Hodge) в качестве последней воли отметил, что не хотел бы, чтобы его жене и четверым детям досталось хоть что-то из его наследства в полтора миллиона фунтов (около 134 миллионов рублей). Свою жену, 79-летнюю Джоан Томпсон (Joan Thompson) он назвал обеспеченной и добавил, что ей не потребуются его деньги, а средства завещал двум своим арендаторам, помогавшим ему делать покупки и бесплатно выполнявших разнообразные поручения.
Однако судья принял решение изменить последнюю волю миллионера, назвав ее ошибочной, так как у Томсон осталось 2,5 тысячи фунтов (около 220,5 тысяч рублей) накоплений, и ей приходилось жить в доме престарелых. Он отметил, что Ходж «не выполнил обязательства по отношению к долгосрочному партнеру» и присудил женщине коттедж, стоимостью в 225 тысяч фунтов (около 20 миллионов рублей) и выплату в 190 тысяч фунтов (примерно 17 миллионов рублей), чтобы она смогла заплатить за ремонт и обеспечивать себя в дальнейшем.
Сообщается, что мужчина переписывал завещание больше десяти раз. Перед смертью он заявил жене, что «хорошо позаботился о ней».
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