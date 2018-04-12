Москвичам анонсировали возвращение тепла

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Весеннее тепло вернется в Москву в выходные 

ТАСС 1 час назад
Воздух в Москве прогреется до 13-16 градусов в ближайшие выходные, сообщила в четверг пресс-служба Росгидромета.
Согласно прогнозу, в ночь на субботу в столице будет от минус 2 до 0 градусов (в центре города 2-4 градуса), по области подморозит до минус 5. Днем в субботу воздух в столице прогреется до 11-13 градусов, а в Подмосковье — до 9-14 градусов. Ветер будет слабым.
Ночь на воскресенье в регионе ожидается более теплой, чем предыдущая, хотя по области все еще возможны отрицательные температуры. В Москве воздух охладится до 0-2 градусов (в центре города до 4-6 градусов), а по области столбики термометров опустятся до минус 3-2 градусов. Днем в столице же ожидается 14-16 градусов, а в Подмосковье 12-17 градусов. Ветер в течение суток будет юго-западным 2-7 м/с.
Согласно данным прогноза, в течение всех выходных будет сохраняться небольшая и переменная облачность, а осадков не ожидается.
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