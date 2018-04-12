Россияне назвали известных им олигархов

Подавляющее число опрошенных ВЦИОМ заявили о наличии олигархов в России

"Подавляющее большинство россиян (94%) не сомневается в наличии олигархов в нашей стране", — говорится в отчете ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, 3% респондентов ответили, что в России олигархов нет, и еще столько же респондентов затруднились ответить на вопрос.

Согласно исследованию, чаще всего респонденты характеризуют олигархов как людей с большим состоянием — 52% от общего числа ответивших положительно. "Вместе с тем число отрицательных высказываний превышает позитивные характеристики, и основная претензия к олигархам — незаконные способы обогащения (20%)", — отмечается в материалах опроса.

Результаты деятельности олигархов в РФ, согласно материалам, респонденты оценивают чаще негативно. 44% от числа тех, кто уверен, что в РФ есть олигархи, выразили мнение, что они приносят больше вреда, чем пользы. Однако 9% опрошенных ВЦИОМ, наоборот, считают, что олигархи приносят больше блага, а 36% опрошенных полагают, что олигархи приносят "примерно поровну и пользы, и вреда". "Первой позиции [считающих, что олигархи приносят больше вреда, чем пользы] чаще других придерживаются мужчины (52%), люди с плохим, по их оценкам, материальным положением (51%), жители сельской местности (48%)", — говорится в исследовании.

Экспертная оценка

"Общий вывод — что экспертов, что обычных людей — состоит в том, что "олигархи", как явление, продолжают существовать, их знают в лицо и могут назвать по именам очень многие из нас", — прокомментировал результаты опроса директор ВЦИОМ Валерий Федоров, добавив, что сугубо отрицательный смысл, ранее связанный с данной социальной группой, стал значительно размытым.

"Олигархов сегодня воспринимают как данность, как неотъемлемый элемент отечественного бизнес-ландшафта. Главные претензии к олигархам связаны с полукриминальным, как многие считают, происхождением их капитала и с их чрезмерным политическим влиянием", — добавил Федоров.

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7-8 апреля 2018 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.