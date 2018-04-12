Снег с дождем и гололедица ожидаются в Приангарье

Метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий в Иркутской области . В ближайшие сутки в регионе усилится ветер, пройдут снегопады с дождем.

Региональное управление МЧС предупреждает о необходимости соблюдения скоростного режима на дорогах. Ожидается гололедица, при снеге и дожде ухудшение видимости.

Ночные температуры опустятся до -3 градусов. В пониженных формах рельефа до -15 градусов. Ветер с порывами до 10 метров в секунду.

14 апреля ожидается переменная облачность, а 15-го апреля вновь высока вероятность мокрого снега. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем 12-17 м/с.