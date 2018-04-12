Ещё
Снег с дождем и гололедица ожидаются в Приангарье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снег с дождем и гололедица ожидаются в Приангарье 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий в Иркутской области. В ближайшие сутки в регионе усилится ветер, пройдут снегопады с дождем.
Региональное управление МЧС предупреждает о необходимости соблюдения скоростного режима на дорогах. Ожидается гололедица, при снеге и дожде ухудшение видимости.
Ночные температуры опустятся до -3 градусов. В пониженных формах рельефа до -15 градусов. Ветер с порывами до 10 метров в секунду.
14 апреля ожидается переменная облачность, а 15-го апреля вновь высока вероятность мокрого снега. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем 12-17 м/с.
АиФ Иркутск: последние новости
С 7 по 13 апреля в Иркутске закроют на ремонт улицу Лыткина На пожаре аварийного дома в Иркутске погибли 14-летний школьник и его мать Экспортные возможности АПК Приангарья обсудят в пресс-центре «АиФ-Иркутск»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода113
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»44
Экс-президент США дал разумный совет Трампу193
Полет самолета «Судного дня» засекретили9
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая186
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
00:43
В Москве стало меньше долгостроев
Новости Москвы Недвижимость
01:04
Москвичам анонсировали возвращение тепла
Общество Новости Москвы
00:12
Репортер упал в бассейн во время интервью
Происшествия Общество
02:04
Бывшая жена может вернуться к Краско
Шоу-бизнес
00:59
Пынзарь открывает бизнес в Турции
Шоу-бизнес
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение